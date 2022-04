Netflix a další na víkend: Sebevražedný oddíl, Staré nože, Elon Musk v dokumentu. A další pokus navázat na Hru na oliheň

Elon Musk a inženýři ze SpaceX mají za úkol dostat astronauty NASA zpátky na Mezinárodní vesmírnou stanici. Revoluce v cestování do vesmíru je tady! Kromě stěžejního průběhu mise DM-2 se dozvíte i historii samotného SpaceX. Je to povinnost pro každého fandu zkoumání kosmu.

Čestný žalobce musí ve velmi nebezpečném městě prověřit elitní zásahový tým i jeho nechvalně známého velitele. Zaplete se přitom ale do smrtící války mezi špiony. Jakša je další z očekávaných jihokorejských žánrovek na Netflixu.

Jake Adelstein je přijat jako první americký kriminální reportér do největších japonských novin a je pověřen dvěma případy, které spolu na první pohled nesouvisejí. Brzy však musí riskovat svou kariéru i život. Tokyo Vice je novou atmosférickou kriminálkou od legendárního režiséra Michaela Manna (Nelítostný souboj).

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Tony Hawk: Dokud kolečka neupadnou (Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off) – Dokument založený na důvěrných rozhovorech se samotným Tonym Hawkem podává ucelený obraz života a kariéry legendárního skateboardisty. • HBO

Elita (Elite) – Tři obyčejní studenti z chudých poměrů nastoupí do nejexkluzivnější školy ve Španělsku. Třídní souboj o moc může začít. Začala nová sezóna povedeného seriálu. (76 %) • Netflix

Metaloví lordi (Metal Lords) – Mladí outsideři Hunter a Kevin si myslí, že se mohou proslavit jedině díky metalu. Musí se mu úplně oddat, vyhrát soutěž kapel a nechat se uctívat jako bohové. • Netflix

Furioza – Policistka dá svému bývalému příteli jednoduchou nabídku. Infiltruje se do gangu hooligans, nebo jeho bratr skončí ve vězení. (66 %) • Netflix

Otec (The Father) – Zdrcující portrét člověka, který trpí demencí a odmítá pomoc své vlastní dcery. Postupně ztrácí nejen důvěru ve své blízké, ale i v samotnou realitu. (83 %) • HBO