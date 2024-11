Netflix a další na víkend: seriály Ďáblova hodina, Rematch a Diplomatické vztahy. Nebo horory Nehýbej se a Čas říznout

Strhující psychologický thriller ze světa šachových soutěží na vysoké úrovni prostřednictvím jednoho z největších zápasů mezi člověkem a strojem. Šachová partie mezi Garrym Kasparovem a superpočítačem Deep Blue, byla tak významná, že přiměla deník New York Times k otištění článku s titulkem: V sázce je budoucnost lidstva.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Čas říznout (Time Cut) – V roce 2024 se mladá holka náhodou přesune do roku 2003 a dostane tak šanci zabránit vraždě svojí sestry. Podaří se jí ale změnit minulost a nezničit přitom budoucnost? (53%) • Netflix

Do toho, brácho (Go Ahead, Brother) – Ze speciální jednotky dostal vyhazov a teď si jenom těžce zvyká na novou práci u ostrahy. Tam ho ale napadne, jak by mohl vyřešit svoje finanční trable. (77%) • Netflix

Udělali byste to taky (Tú también lo harías) – Tři útočníci unesou autobus, avšak nestihnou utéct a jsou zavražděni. Výpovědi všech cestujících se shodují: zachránil je muž s kapucí. Čím déle však probíhá vyšetřování, tím více se stírá hranice mezi hrdinou a zločincem. (68%) • Apple TV+

Těžký rok (A Difficult Year) – Dva břídilové Albert a Bruno mají za sebou těžký rok. Jsou zadlužení až po uši, nemají kde bydlet a jejich partnerky je opustily. Kvůli chipsům a pivu zdarma se proto klidně přidají ke skupině mladých aktivistů v čele s okouzlující dívkou přezdívanou Kaktus. Zde najdou čerství přátelé příležitost k nekalým kšeftíkům a později také lásku a energii k novým začátkům. (58%) • Max

Hudba Johna Williamse (Music by John Williams) – Od jeho začátků jako jazzového pianisty až k jeho 54 nominacím na Oscara a pěti ziskům zlatých sošek. Tento dokument oslavuje neuvěřitelný přínos legendárního Johna Williamse pro film a popkulturu obecně. (80%) • Disney+