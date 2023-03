Netflix a další na víkend: Sex a Pornhub, Světlo a stíny, satirický Trojúhelník smutku. A nová sezóna Ted Lasso

Když mladá bojovnice projeví kouzelné schopnosti, které by mohly sjednotit její svět, začnou proti ní temné síly kout pikle. Mimořádně chválená fantasy Netflixu pokračuje již druhou řadou.

Dokument, který přináší vhled do úspěchů a skandálů portálu Pornhub očima herců, aktivistů i bývalých zaměstnanců. Devadesátiminutový exkurz pod pokličku pornoprůmyslu zaujme nejen pro fanoušky webů pro dospělé.

Tyto filmy byly v roce 2022 na českém Disney Plus nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

Příběh Loretty McLaughlinové, reportérky novin Record-American. Stala se první novinářkou, která spojila vraždy bostonského škrtiče. Její vyšetřování však naráželo na rozbujelý sexismus tehdejší doby. Nové kriminální drama o sériovém vrahovi je exkluzivně dostupné na Disney Plus.

Ted Lasso

Ted Lasso je fotbalový trenér, který se přestěhuje do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli nemá žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Nejpozitivnější seriál posledních let odstartoval již třetí řadu a musí ho vidět nejen fanoušci fotbalu.

Hodnocení IMDB: 88 %