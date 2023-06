Netflix a další na víkend: Skvělý dokument s Arnoldem Schwarzeneggerem. Taky David Bowie, Čmuchalové. A nový Avatar na Disney+

Legendární David Bowie přes padesát let ovlivňoval svět svou hudbou, životním stylem i názory, které často předbíhaly dobu. Nyní se můžete ponořit do jeho života v dokumentu, který vychází přímo z jeho pozůstalosti. Moonage Daydream je jedním z nejlepších dokumentů posledních let.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

