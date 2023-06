Netflix a další na víkend: Star Trek, Creed III, Černé zrcadlo, Vyproštění… A dokument o Tour de France

Žoldák Tyler Rake přežil kulku do krku a vrací se v pokračování akčního hitu na své dosud nejnebezpečnější misi. Musí zachránit rodinu gruzínského gangstera. Připravte se na přímočarou (a občas brutální) řež, která se často odehrává v jediném záběru.

Černé zrcadlo

Britský seriál o tom, jak by mohla vypadat naše budoucnost – především z pohledu mezilidských vztahů, spojení s technikou či úlohy médií. Co díl, to jiný příběh. Aktuálně již šestá řada nabízí pět nových a značně temných epizod.

Hodnocení IMDB: 88 %