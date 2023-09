Netflix a další na víkend: Strážce pořádku, herní Twisted Metal, Steven Seagal v Pacifiku. A také malý Sheldon

Raylan Givens před patnácti lety opustil kentucké končiny. Nyní žije v Miami a snaží se skloubit práci šerifa s rodičovstvím na částečný úvazek coby otec patnáctileté dívky. Náhodné setkání na opuštěné floridské dálnici ho zavede do Detroitu, kde se střetne se sociopatickým psancem. V hlavní roli drsného krimi westernu se vrací Timothy Olyphant.

V této upřímné a nepřikrášlené komedii se Paul a Ally snaží zvládnout práci na plný úvazek, stárnoucí rodiče, hypotéku, manželské rozepře i nezáviděníhodné překážky, které jim do cesty klade výchova jejich dvou malých dětí Luka a Avy. HBO uvádí již čtvrtou řadu povedené vztahovky, která potěší, i když ratolesti nemáte.

Dva ostřílení drogoví dealeři se vrací do londýnských ulic, kde kdysi vládli. Jejich rajón ale mezitím ovládl schopný a dravý mladík. Netflix uvádí třetí a poslední řadu chválené krimi z prostředí drsných ulic Londýna.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Malý Sheldon (Young Sheldon) – Jak vyrůstal malý génius Sheldon Cooper a co bylo v jeho životě předtím, než jsme ho jako dospělého poznali v seriálu Teorie velkého třesku? (78 %) • HBO • Netflix

Malá mořská víla (The Little Mermaid) – Ariel, nejmladší a zároveň nejsvéhlavější z dcer krále oceánů Tritona, touží poznat svět na souši, a tak vyplouvá na hladinu. Při jedné z takových výprav se zamiluje do šarmantního prince Erika. Přestože mají mořské víly zapovězeno stýkat se s lidmi, Ariel se rozhodne poslechnout své srdce. (55 %) • Disney+

Asterix a Obelix: Říše středu (Asterix & Obelix: The Middle Kingdom) – Proradný generál právě zajal a uvěznil čínskou císařovnu. A protože věhlas nepřemožitelných Galů překvapivě sahá až do Asie, princezna Fu Yi neomylně ví, na koho se obrátit. (52 %) • HBO

Vítěz (The Winner) – Premiér jedné maličké evropské země končí ve své funkci i celé politice. Rozhodne se převzít chod domu a rodiny, jenže i tady naráží. Všechny ženy jeho života od manželky po dcery si už dávno zvykly na chod rodiny bez jeho přítomnosti. (59 %) • SkyShowtime

Špionážní operace (Spy Ops) – Agenti zpravodajských služeb od MI6 po CIA vám dají nahlédnout do zákulisí špionského řemesla, operací za studené války a přípravy převratů. • Netflix