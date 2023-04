Netflix a další na víkend: Superhrdinové, zabijáci, agenti a diplomati

Zabiják ze středozápadu se rozhodne zdrhnout před minulostí do Los Angeles. Místní herecká scéna ho ale úplně pohltí a on se rozhodne změnit svůj život. Výtečná krimi komedie se loučí čtvrtou a poslední řadou na HBO.

Manažerka jedinečného kina bojuje se svým mentálním zdravím i nadřízeným. Když však naváže vztah s novým zaměstnancem, vše se začne měnit k lepšímu. Černošský muž to však v Anglii 80. let také nemá jednoduché. Říše světla je prvním filmem režiséra Sama Mendese, který se vyhnul kinům a je uváděn na Disney Plus.

Mladý muž Cole se bezhlavě zamiluje do nádherné Sadie. Netuší však, že jde o tajnou agentku, která zachraňuje svět. Když to konečně zjistí, musí společně prchat před zabijáky a vyrazit na globální dobrodružství. V hlavních rolích nové akční komedie perlí Chris Evans a Ana de Armas.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Hanna – Otec svoji dospívající dceru Hannu vycvičil jako dokonalého zabijáka. Její cesta k dospělosti dospěje k přelomovému momentu ve chvíli, kdy je vyslána na samostatnou misi, musí prchat před agenty a také čelit rodinnému tajemství. (68 %) • Netflix

Surové diamanty (Rough Diamonds) – Marnotratný syn až po uši zadluží rodinnou firmu, která v Antverpách zpracovává diamanty. Jeho bratr se proto musí po dlouhých letech vrátit, aby zachránil, co se dá. • Netflix

Dave – Neurotický muž z předměstí přesvědčil sám sebe, že je jeho osudem stát se nejlepším rapperem všech dob. Teď musí jen přesvědčit své pochybovačné přátele. A po nich? Co takhle celý svět! (83 %) • HBO • Disney+

Bestie (Beast) – Doktor Nate Daniels vezme své dvě dospívající dcery na výlet do Jižní Afriky. Hojení rodinných ran se však brzy změní v boj o přežití, když zaútočí obávaná šelma. (56 %) • SkyShowtime

Jak být za vodou (How to Get Rich) – Peníze nad námi sice mají velkou moc, ale to se může klidně změnit. Odborník na finance Ramit Sethi pomáhá lidem po celých Spojených státech prožít opravdu bohatý život. (62 %) • Netflix