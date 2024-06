Netflix a další na víkend: Ta správná Godzilla, Star Wars i Starosta Kingstownu. A Hitler s nacisty

Uhlazený profesor se úspěšně vydává za nájemného zabijáka. Jednou se ale zamiluje do klientky a spustí tak celou lavinu problémů. Jedna z nejchválenějších krimi komedií posledních měsíců je dostupná na Netflixu.

Při vyšetřování šokujícího zločinu se uznávaný mistr Jedi postaví proti nebezpečné bojovnici z minulosti. Jak se objevují další stopy, vydávají se po temné stezce, kde zlověstné síly odhalují, že vše není tak, jak se na první pohled zdá. Nový seriál ze světa Star Wars nás zavede sto let před filmovou ságu Skywalkerů, do časů Vrcholné republiky.

Příběh jeleno-člověka Guse nás zavede do apokalyptického světa. Gus se v něm přidá k partě lidí a hybridních dětí, které – stejně jako on – hledají odpovědi na své otázky. Legendární komiks Jeffa Lemirea ožívá na Netflixu ve třetí a závěrečné řadě.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Hitler a nacisté: Zlo na lavici obžalovaných (Hitler and the Nazis: Evil on Trial) – Strhující dokumentární seriál, který mapuje vzestup, vládu a pád Adolfa Hitlera a nacistů od doby před druhou světovou válkou přes holokaust až po Norimberský proces. (74 %) • Netflix

Manželé Stodolovi – Jaroslav a Dana se s vidinou snadno získaných peněz rozhodnou okrást jejich osamělého starého souseda, kterého při tom Jaroslav zabije. K jejich překvapení policie přijme násilnou smrt důchodce skoro automaticky jako nešťastnou náhodu a dál se o případ nezajímá. To Stodolovi přivede k myšlence, že senioři jsou snadnými obětmi nejen pro drobné krádeže, ale i vraždy. (65 %) • Netflix

Žraloci v Paříži (Under Paris) – V Paříži se v řece objeví obří žralok a může z toho být nevídaný masakr. Zasáhnout proto musí jedna vědkyně, která se přitom snaží vyrovnat s nedávnou tragédií. (53 %) • Netflix

Přistižen (Clipped) – Skandální příběh basketbalového týmu Los Angeles a jeho rasistického majitele, který vychází z podcastu The Sterling Affairs a který otřásl světem. (66 %) • Disney+

Tatér z Osvětimi (The Tattooist of Auschwitz) – Příběh natočený podle skutečných osudu židovského vězně, který v Osvětimi dostal speciální úkol - tetovat čísly ostatní vězně poslané na smrt. (81 %) • SkyShowtime