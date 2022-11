Netflix a další na víkend: Tim Burton si hraje s Addamsovou rodinou. Také Avatar, Strážci Galaxie a Maradona

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Krev a voda (Blood & Water) – Dívka z Kapského Města se po náhodném setkání na večírku rozhodne zjistit, jestli je plavecká hvězda ze soukromé školy její sestra, kterou unesli po porodu. (66 %) • Netflix

Co zabilo Maradonu? (What Killed Maradona?) – Diego Maradona ohromil svět svou neuvěřitelnou fotbalovou kreativitou. Ale jeho dlouhý boj se závislostí si vybral svou daň na jeho duševním i fyzickém zdraví. (65 %) • HBO

Lidi, které nesnášíme na svatbě (The People We Hate at the Wedding) – Dvojčata Alice a Paul jsou spolu s neskonale optimistickou mámou pozvána na britskou svatbu jejich poloviční sestry Eloise, aby dostala příležitost se znovu sblížit. Jenže to nebude tak jednoduché. (57 %) • Amazon

Mosty (Causeway) – Příběh armádní pracovnice, která si v Afghánistánu poškodí mozek a po návratu domů má problém adaptovat se na svůj starý život. A ani nový vztah nenabízí zjednodušení, neboť jejího nového partnera trápí obdobné problémy. (66 %) • Apple TV+

Hercules – Herkules splnil pověstných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze svých minulých hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se jako žoldák. On a jeho pět věrných společníků putují po starověkém Řecku a výměnou za zlato poskytují ochranu každému, kdo ji potřebuje. (61 %) • HBO