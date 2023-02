Netflix a další na víkend: Top Gun Maverick, detektivka od Rowlingové, Outer Banks. A nová sezóna Formule 1 Touha po vítězství

Pete Mitchell alias Maverick zestárl, ale neztratil nic ze svého zápalu pro stíhací letouny. Nyní musí trénovat nové letce, aby zvládli nebezpečnou misi, při které je může každá chyba stát život. Fenomenální návrat Toma Cruise do kokpitu strhne akcí i poctivými chlapskými emocemi.

Pevně semknutá skupina teenagerů objeví dávné tajemství, a dá tím do pohybu řetězec nelegálních událostí, které je zavedou na nečekané dobrodružství. Jeden z překvapivých hitů Netflixu o hledání ztraceného pokladu pokračuje již třetí řadou.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Formule 1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive) – Neobyčejný pohled do zákulisí kolotoče jménem Formule 1. Řidiči, manažeři, majitelé stájí - to všechno uvidíte v pohledu za kulisy jedné závodní sezóny. Na Netflixu je čerstvě nová řada skvěle hodnoceného dokumentárního seriálu (86 %) • Netflix

Mission: Impossible – Fallout – Ethan Hunt a jeho tým se snaží zabránit globální katastrofě, ze které je chce obvinit CIA. Nebyl by to ale nejlepší agent MIF, aby misi nepřijal. (80 %) • Netflix • SkyShowtime

Spojka (Liaison) – Dva agenti, bývalí milenci, musí společně zastavit mezinárodní kybernetické útoky na Velkou Británii. Přitom čelí dávno pohřbeným tajemstvím svého destruktivního vztahu. (67 %) • Apple TV+

Příběh dealera (Dealer) – Čtrnáctiletý drogový dealer Johnny žije v domově pro mládež z problémového prostředí a sní o lepším životě. Když potká úspěšného herce Anthonyho, který se stane jeho pravidelným zákazníkem, vznikne mezi nimi zvláštní pouto a oba se rozhodnou jít společně jinou cestou. (68 %) • HBO

Máme tu ducha (We Have a Ghost) – Přestěhují se do nového domu, kde objeví ducha s temnou minulostí, a stanou se miláčky internetu. Ruku v ruce se slávou ale přichází nevítaná pozornost ze strany státu. (68 %) • Netflix