Netflix a další na víkend: Top Gun nebo katastrofické Sněžné bratrstvo. Také vzpomínka na Y2K

V roce 1972 se zřítil letoun uruguayského letectva s rugbyovým týmem na palubě přímo do srdce And. Začal tak tuhý boj o přežití, při kterém museli přeživší pasažéři provádět pro ně dosud nepředstavitelné věci. Španělský kandidát na Oscara je již dostupný na Netflixu a sbírá fantastické recenze.

Pete Mitchell alias Maverick zestárl, ale neztratil nic ze svého zápalu pro stíhací letouny. Nyní musí trénovat nové letce, aby zvládli nebezpečnou misi, při které je může každá chyba stát život. Fenomenální návrat Toma Cruise do kokpitu je nyní konečně i na Netflixu.

Mafián z Taipei vyrazí do Los Angeles, aby tam ochránil svoji tvrdohlavou matku i nic netušícího mladšího bráchu, kterým jdou po krku záhadní útočníci. Netflix uvádí stylovou akční gangsterku s oscarovou Michelle Yeoh.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Ambulance – Veterán Will Sharp se snaží zaplatit léčebné výlohy za svou ženu, a tak poprosí o pomoc svého bratra Dannyho. Ten navrhne bankovní loupež. (60 %) • Netflix • SkyShowtime

Podruhé mě neoklameš (Fool Me Once) – Díky nahrávce z domácí kamery bývalá vojačka zjistí, že smrt jejího manžela je jenom špička ledovce vražedného organizovaného zločinu, který sahá daleko do minulosti. (71 %) • Netflix

Kryptotunel (Bitconned) – Dokument o skutečném zločinu, při kterém tři muži na trhu s kryptoměnami podvodně vylákají z investorů miliony a pořádně si vyhodí z kopýtka. (66 %) • Netflix

Kapitáni mistrovství světa (Captains of the World) – Nahlédněte do šaten i přímo na fotbalové hřiště v dokumentárním seriálu, který zblízka sleduje všech 32 reprezentačních týmů v boji o titul mistrů světa v roce 2022. (87 % • Netflix

Matrix Generation (Matrix : Génération) – V roce 1999 šokoval celou generaci jedinečný film, který si získal obrovskou popularitu. Matrix diváka vtáhl do 21. století a předjímal mnohé společenské a politické problémy naší doby: využívání technologií, hackerství, genderové záležitosti a otázky identity, falešné zprávy a konspirační teorie. • HBO