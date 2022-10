Netflix a další na víkend: Uncharted ve filmu, čarodějnice a barbaři, australský thriller a Romeo s Julií

Nejlepší kamarádky Sophie a Agatha se dostanou do čarodějnické školy, která učí budoucí dobráky i padouchy. Jenže když se ocitnou na opačných stranách barikády, jejich přátelství projde nejtěžší zkouškou. Nová fantasy Netflixu je adaptací populární série od Somana Chainaniho.

Když Romeo pozná Julii a začne se o ni ucházet, zlomí to Rosalině srdce. A tak se rozhodne zničit lásku slavného páru a získat Romea zpět. V téhle vtipné a svěže napsané komedii září výtečná Kaitlyn Dever.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Šachová novela (The Royal Game) – Advokát Josef Bartok a jeho žena Anna se snaží uprchnout do Spojených států. Než se jim to však podaří, Josefa zatkne gestapo. V samovazbě mu zůstává jediný předmět – šachová knížka. Během několika měsíců se naučí všechny šachové strategie, imaginární partie ale vedou k rozpolcenosti, která probudí touhu po pomstě. (68 %) • HBO

Mimořádná událost – Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak se bez jeho vedení sám rozjede, což otestuje panoptikum humorných postaviček uvnitř soupravy. (71 %) • Netflix

Nevyjasněné záhady (Unsolved Mysteries) – Legendární dokumentární seriál se vrací na obrazovky s novou várkou záhadných zmizení, šokujících vražd, nadpřirozených setkání a dalších skutečných případů. (73 %) • Netflix

Notre Dame (Notre-Dame, la part du feu) – Dramatický seriál inspirovaný skutečnými svědectvími francouzských hasičů líčí dopady požáru katedrály Notre-Dame na nesourodou skupinu Pařížanů. (56 %) • Netflix

Raymond & Ray – Nevlastní bratři Raymond a Ray se shledávají po smrti otce, se kterým si nebyli blízcí. Zjistí, že jeho posledním přáním je, aby mu společně vykopali hrob. Spolu se vyrovnávají s tím, jací muži se z nich stali díky svému otci, ale i jemu navzdory. (68 %) • Apple TV+