Netflix a další na víkend: Upíři v temnotách, naklonovaný Tyron, dokument o freedivingu. A The Covenant

Rekordmanka v potápění bez kyslíku a odvážný profesionální potápěč dají v sázku všechno, aby se zapsali do historie tohohle extrémního sportu, který je pro ně vším. Dokument je fascinující podívaná nejen pro oddané fanoušky potápění a freedivingu.

Producent desítky let zneužíval své mocenské postavení, když kariéru u filmu „prodával“ za poskytování sexuálních služeb. Nenašel se nikdo, kdo by byl ochoten jít s ním do otevřeného střetu. Do nerovného souboje se pustily až dvě novinářky listu New York Times. Povinná podívaná pro fanoušky novinářských dramat jako Spotlight nebo Všichni prezidentovi muži.

Seriálové zpracování filmového hitu režiséra Taiky Waititiho, které v dokumentárním a hlavně humorném stylu zkoumá životy tří upírů ze Staten Islandu žijících spolu stovky let. Na HBO je nově k vidění již 5. řada.

Příběh seržanta Johna Kinleyho, který na své poslední pracovní cestě do Afghánistánu využívá služeb místního tlumočníka Ahmeda. Ten neváhá riskovat život, aby v náročném terénu Johna dopravil do míle vzdáleného bezpečí. Chválená válečná novinka režiséra Guye Ritchieho je online díky Amazonu.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Pancho Villa: Kentaur ze severu (Pancho Villa: The Centaur of the North) – Příběh Dorotea Aranga, který sice začal svůj život na špatné straně zákona, nakonec se ale stal Pancho Villou, vůdcem a klíčovou postavou mexické revoluce. (91 %) • Disney+

Sladké magnólie (Sweet Magnolias) – Maddie Townsend má starostí nad hlavu: tři děti, nevěrného manžela a jednoho nápadníka, který přitahuje pozornost celého města. (74 %) • Netflix

Nepoznané: Jeskyně kostí (Unknown: Cave of Bones) – Co vlastně dělá člověka člověkem? Vědci pod zemí důkladně zkoumají 250 tisíc let staré naleziště a hledají odpovědi na otázky o našich dávných předcích. (68 %) • Netflix

Hoří jako papír (Burn the House Down) – Před třinácti lety na sebe její matka vzala vinu za tragický požár. Anzu teď spřádá plány na pomstu, a tak si změní jméno a nastoupí jako hospodyně u bezcitné macechy. (68 %) • Netflix

Watcher – Mladá herečka Julia se právě nastěhovala do města se svým manželem a brzy si začne všímat, že ji někdo sleduje přes ulici. Potíž je v tom, že nejde o fanouška, ale sériového vraha. (63 %) • SkyShowtime