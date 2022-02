Netflix a další na víkend: Úplně noví Vikingové, Sněží a dvě další seriálové detektivky. A Kanye West

Kriminální drama se odehrává na úsvitu kokainové epidemie, která svými důsledky v 80. letech radikálně ovlivnila kulturu města Los Angeles. Populární drogové drama letos vstupuje již do své 5. řady.

Dolittle

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem. Dobrodružná jednohubka s Robertem Downey Jr.

Hodnocení IMDB: 56 %