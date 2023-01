Netflix a další na víkend: Válečný Narvik, jasnovidci a homosexuálové. Harrison Ford vedle Rychle a zběsile

Mladá jasnovidka spojí síly se dvěma nadanými kluky a ve službách malé agentury se pustí do boje se smrtícími duchy, kteří sužují Londýn. Nový seriál Netflixu vytvořil nesmírně talentovaný Joe Cornish.

Velká svoboda

Hans Hoffman je homosexuál a žid. Obojí ho během 2. světové války dostalo do koncentračního tábora. Osvobozením jeho problémy ale zdaleka neskončily. Kvůli paragrafu 175 kriminalizujícímu homosexualitu byl v poválečném Německu odeslán přímo do vězení a za mříže se v průběhu další dvaceti let vracel znovu a znovu. Čeká vás strhující vězeňské drama se skvělým Franzem Rogowskim.

Hodnocení IMDB: 75 %