Netflix a další na víkend: Virtuální Cassandra, Cela 211 a Vraždy v Åre. Nebo také Korejec v Bogotě

Od doby, kdy před více než padesáti lety za záhadných okolností zemřeli jeho majitelé, stojí nejstarší inteligentní dům v Německu prázdný. Dnes, když se sem Samira s rodinou nastěhuje, se virtuální asistentka Cassandra probudí ze svého desítky let trvajícího spánku. Nová německá sci-fi vás přesvědčí, že mít doma domácího robota není nejlepší nápad.

Vyšetřovatelka ze Stockholmu má na krku interní inspekci, a tak vyrazí na hory trochu si oddychnout. Po zmizení mladé holky se ale zase rychle vrací do práce. Nová švédská kriminálka na Netflixu potvrzuje, že seveřané jsou mistry svého oboru.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Bogota: Město ztracených (Bogotá: City of the Lost) – Devatenáctiletý Guk Hee se v devadesátých letech přestěhuje s rodinou z Koreje do Bogoty. Doufá v lepší život, ale nakonec žije od výplaty k výplatě. Začíná na samém dně, prochází peklem a nakonec ovládá černý trh v Bogotě. (72 %) • Netflix

Bear Grylls na lovu celebrit (Celebrity Bear Hunt) – Holly Willoughby moderuje soutěžní pořad, ve kterém se dvanáct celebrit stane v kostarické džungli kořistí hrůzostrašného lovce. A tím není nikdo jiný než sám Bear Grylls. (52 %) • Netflix

Entrevías (Wrong Side of the Tracks) – Když se jeho dospívající vnučka stane obětí drogových dealerů, kteří ovládli jeho čtvrť, vezme válečný veterán věci do svých rukou. Španělský krimi seriál Netflixu má nyní dostupnou již čtvrtou řadu. (67 %) • Netflix

Teacup – Skupina sousedů, kteří jsou uvězněni na farmě na venkově v Georgii, musí odložit své rozdíly a sjednotit se tváří v tvář záhadné a smrtelné hrozbě. (66 %) • SkyShowtime

Neporazitelný (Invincible) – Mark Grayson je normální teenager, jen s tím rozdílem, že jeho otec je nejsilnější superhrdina na světě. Po sedmnáctých narozeninách se však i u Marka začnou projevovat podivné schopnosti, a tak je čas, aby se přidal ke svému otci v boji proti bezpráví. Jenže tak jednoduché to nebude. Jeden z nejdrsnějších a nejkultovnějších seriálů současnosti se vrací s již třetí řadou. (89 %) • Amazon