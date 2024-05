Netflix a další na víkend: Vrah v kuchyni, noví Bridgertonovi, korejská Show 8 nebo Velký doutník

Seriál inspirovaný knižním bestsellerem sleduje příběhy osmi nerozlučných sourozenců z mocné rodiny Bridgertonových a jejich touhu po lásce. Dekadentní podívaná nejen pro ženy vstoupila do třetí řady.

Osm lidí uvězněných v záhadné osmipatrové budově se zapojí do lákavé, ale nebezpečné hry, během které si postupně vydělávají peníze.

Doktor a jeho přátelé cestují z úsvitu lidských dějin do vzdálených cizích světů. A všude je čeká dobrodružství, hrůza, zábava, honičky, radost a příšery. Nejnovějšího Doktora ztvárnila hvězda Sexuální výchovy z Netflixu Ncuti Gatwa.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Velký doutník (The Big Cigar) – Zakladatel Strany černých partnerů Huey P. Newton získá překvapivého spojence v hollywoodském producentovi Bertu Schneiderovi, s jehož pomocí má uniknout FBI a utéct na Kubu. (58 %) • Apple TV+

Golden Kamuy – Válečný veterán a dívka z národa Ainu hledají na ostrově Hokkaidó poklad podle mapy vytetované na kůži zločinců. Stejný nápad ale má i parta outsiderů a bývalých vojáků. (73 %) • Netflix

Stíny minulosti (Las largas sombras) – V jeskyni na Mallorce jsou nalezeny ostatky, které na ostrov přivedou komisařku Paulu Ríosovou z policejní stanice v Eldě. Ostatky patří její starší sestře Mati, která před pětadvaceti lety zmizela během pomaturitního výletu. (62 %) • Disney+

Šest není příliš (Six Is Not a Crowd) – Carolina a Damian jsou pro sebe jako stvořeni. Oba mají ale opačný názor na lásku a sex. Dokážou spolu vydržet, nebo se jednou provždy rozejdou? (66 %) • HBO

Vymítač ďábla: Znamení víry (The Exorcist: Believer) – Victor Fielding je pragmatický muž. I jeho ale vykolejí, když jeho dcera začne spolu s a kamarádkou vykazovat známky posednutí démonickým zlem. Vyhledá tedy pomoc vymítače, který jediný může dívky zachránit. (51 %) • SkyShowtime