Netflix a další na víkend: Všichni jsme mrtví, Dejve. A taky Ledová archa, Miliardy, Pozlacený věk. A Neymar.

Sedm let poté, co se ze Země stala zmrzlá pustina, cestují zbytky civilizace v obří, nekonečně putující vlakové soupravě. Třídní rozdíly a společenská nespravedlnost však brzy vedou k rozkolu a masakru. Jedno z nejzajímavějších sci-fi se společenským přesahem pokračuje na Netflixu třetí řadou.

Osiřelá dcera jižanského generála se přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám Agnes van Rhijn a Adě Brook. V doprovodu vzdělané Afroameričanky Peggy Scott se nevědomky zaplete do společenského střetu mezi jednou z tet a nehorázně bohatými sousedy. Pozlacený věk je dramatickou novinkou z pera tvůrců megahitu Panství Downton.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Tým zabijáků (The Kill Team) – Mladý voják Andrew Briggman na misi v Afghánistánu zjistí, že jeho jednotka zabíjí nevinné civilisty. Rozhodne se je nahlásit, ale ostatní vojáci získají podezření a začnou pátrat po novém terči. (60 %) • Netflix

Svět podle nás (As We See It) – Zamilovat se, najít si přátele, získat práci, dospět. Sledujte, jak tři autističtí spolubydlící proplouvají druhou dekádou svých životů plnou radosti, slz i smíchu. (80 %) • Amazon

Neymar: Dokonalý chaos (Neymar: The Perfect Chaos) – Fanoušci po celém světě ho zbožňují, kritici ho zase nemůžou vystát. Neymar promluví o strastech i slastech svého osobního života i úžasné fotbalové kariéry. (70 %) • Netflix

Střípky (The Little Things) – Zástupce policejního šerifa z okresu Kern míří na otočku do Los Angeles, aby tam shromáždil důkazy. Místo toho se připlete ke hledání sériového vraha, který terorizuje město. (64 %) • HBO

Domácí tým (Home Team) – Kouč Sean Payton dostal v NFL stopku, a tak začne trénovat zoufalý žákovský tým, kde hraje i jeho syn. Třeba se ti dva konečně sblíží. (45 %) • Netflix