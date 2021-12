Netflix a další na víkend: Vynikající sci-fi Expanse. Komiksoví Titáni, Zahradníci a Tom Hanks jako kapitán Phillips

V daleké budoucnosti panuje křehká rovnováha mezi Zemí, Marsem a oficiálně dosud neuznanou Aliancí vnějších planet. Vesmírný detektiv skrz případ zmizelé dívky odhaluje velkou konspiraci. Jeden z nejlepších sci-fi seriálů posledních let vstupuje již do šesté řady.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Kapitán Phillips (Captain Phillips) – Natočeno podle skutečného případu o lodi pod vedením kapitána Philipse, kterou v roce 2009 jako první americkou loď po dvou stech letech unesli u somálských břehů piráti. (78 %) • HBO • Netflix

A jak to bylo dál: Nová kapilota Sexu ve městě (And Just Like That…) – Nové příběhy Carrie Bradshaw a jejích stárnoucích kamarádek. Tentokrát však bez sexuálně uvolněné Samanthy. (65 %) • HBO

Zpátky do divočiny (Back to the Outback) – Na první pohled z nich jde sice strach, ale ve skutečnosti mají srdce ze zlata. Právě utekli ze zajetí a hledají domov. (65 %) • Netflix

Shoky & Morthy: Poslední velká akce – Shoky a Morthy jsou kámoši a youtubeři s našláplou kariérou. Morthyho však pranky přestávají bavit. Když poslední video kluků sklidí vlnu kritiky, kanál přestane vydělávat a vyslouží si za něj veřejně prospěšné práce, vypadá to na jejich definitivní rozchod. Jedinou šancí je společný plán na „poslední velkou akci“. (66 %) • Netflix

Bolest a sláva (Pain and Glory) – Filmař Salvator Mallo na sklonku kariéry cítí prázdnotu a naplno si uvědomuje svou smrtelnost. Cestu k vykoupení nachází ve vyprávění svého životního příběhu skrze vzpomínky na svou matku, své lásky a herce, s nimiž pracoval. Na své dětství, pubertu i nedávnou minulost. (78 %) • Netflix