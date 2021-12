Netflix a další na víkend: Zaklínač. Nový Zaklínač. K tomu také další filmy a seriály. Ale Zaklínač!

Greenland: Poslední úkryt

Obří vesmírné těleso se blíží k Zemi a lidstvo má 48 hodin na záchranu. Odcizený pár musí vzít svého syna a dostat se do bezpečí podzemního krytu, do něhož byli náhodně vybráni jako potenciální přeživší. Pokud si myslíte, že to Gerard Butler nenatře vesmírným silám, pak jste na omylu.

Hodnocení IMDB: 66 %