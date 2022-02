Netflix a další na víkend: Zbrusu nový Reacher. Také Murderville, Anna Franková a zase něco korejského

Vysloužilého policistu Jacka Reachera zatknou za zločin, který nespáchal. Tím se však připlete do komplotu místní policie a politiků. Nebyl by to ale dlouhách Jack, aby všemu nepřišel na kloub. První řada nové adaptace knih Lee Childa adaptuje bestseller Jatka.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

MEG: Monstrum z hlubin (The Meg) – Podmořský tým zůstane po nehodě uvezněn v malé ponorce na dně moře. Zachránit se je vydává odvážný potápěč, proti němu ale stojí obrovský prehistorický žralok (67 %) • Netflix

Podezření (Suspicion) – Čtyři obyčejní Britové jsou obviněni z únosu syna amerického mediálního mogula. Rozhodnou se na vlastní pěst prokázat svou nevinu, otázkou ale zůstává, zda se stihnou očistit včas a zda jim někdo uvěří. (82 %) • Apple TV+

Fantastická výchova (Raising Dion) – Ovdovělá matka pátrá po vysvětlení superschopností svého syna. (71 %) • Netflix

Zpátky z chladu (In From the Cold) – Život jedné mámy se obrací vzhůru nohama, protože se musí rozhodnout mezi ohrožením svojí rodiny a návratem do vlastní minulosti jako biologicky vylepšené ruské agentky. (61 %) • Netflix

Vraždy ve Fall River (Fall River) – V roce 1979 byly ve městě Fall River v americkém státě Massachusetts zavražděny tři mladé ženy, které měl údajně na svědomí satanistický kult provádějící lidské oběti. Po dvaceti letech se však objeví nové důkazy, které celý případ zpochybní... (74 %) • HBO