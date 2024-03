Netflix a další na víkend: Železná pěst, Pěkná banda, seriál o atentátu na Lincolna. Nebo kambodžská Uklízečka

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Le Mans '66 (Ford v Ferrari) – Automobilový designér Carroll Shelby a řidič Ken Miles pracují na revolučním závodním autě pro Ford Motor Company a snaží se sundat z piedestálu zdánlivě nepřekonatelné vozy Enza Ferrariho ve slavném 24hodinovém závodě Le Mans. (89 %) • Netflix • Disney+

Kuřecí kroketa (Chicken Nugget) – Žena vstoupí do podivného stroje a stane se z ní… kuřecí kroketa?! Naštěstí má nápadníka, který spolu s jejím otcem vyráží na bláznivou misi s cílem dostat ji zpátky. • Netflix

Mary & George – Příběh vévodkyně z Buckingham, která v 17. století přesvědčila svého syna, aby svedl tehdejšího krále Jakuba I. a společně tak mohli tahat za nitky tehdejší anglické vlády. (72 %) • SkyShowtime

Ricky Stanicky – Když se tři malí kluci dostanou do maléru, vymyslí si imaginárního přítele jménem Ricky Stanicky, který jim pomůže. O dvacet let později ho stále používají jako výmluvu pro své nedospělé chování. Když jejich rodiny pojmou podezření a chtějí bájného Stanickyho poznat, provinilé trio si najme zkrachovalého herce a imitátora celebrit, který má Stanickymu vdechnout život. (62 %) • Amazon

Zlomové okamžiky: Atomová bomba a studená válka (Turning Point: The Bomb and the Cold War) – Dokumentární seriál pomocí autentických výpovědí a komentářů světových osobností podrobně zkoumá zákulisí studené války i to, jak ovlivnila současný svět. (76 %) • Netflix