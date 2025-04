Netflix a další na víkend: Zemřít pro sex, Jak prodávat drogy přes internet nebo Špatný vliv. A také seriál Černé zrcadlo

Černé zrcadlo

Britský seriál o tom, jak by mohla vypadat naše budoucnost, především z pohledu mezilidských vztahů, spojení s technikou či úlohy médií. Co díl, to jiný příběh. Aktuálně již 7. řada nabízí další příběhy, které vám zamotají hlavu.

Hodnocení Kinobox: 87%

Originální název: Black Mirror

Sci-fi seriály (2011)

27 epizod (nové od 10. 4. 2025 )

CZ titulky • CZ dabing

Netflix