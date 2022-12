Netflix a další na víkend: zlodějský Kaleidoskop, Bílý šum, norský horor Neviňátka. A Jan Žižka na Netflixu

Skupina zlodějů se pod vedením zkušeného mistra loupeží vydává na misi, na jejímž konci je sedm miliard dolarů. Jenže se jim do cesty postaví zrada, závist a další hrozby. Netflix od 1. ledna uvádí seriálovou variaci na oblíbené Dannyho parťáky.

Wu-Tang: Americká sága

Seriál z vrcholu crackové epidemie 90. let sleduje naplnění vize Bobbyho Diggse alias The RZA. Snaží se dát dohromady tucet mladých černochů, ze kterých se nakonec stane ten nejméně pravděpodobný příběh amerického úspěchu. Příběh hiphopové legendy je v dramatickém podání dostupný na Disney Plus.

Hodnocení IMDB: 82 %