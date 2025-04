Netflix a další na víkend: Andor ze Star Wars, japonský splašený vláček nebo trikoví kouzelníci George Lucase

Povstalecký špión Cassian Andor se snaží bojovat proti Impériu pomocí záškodnických akcí, které mají vrátit naději do Předaleké galaxie. Nečekejte žádnou pohádku, ale politický thriller inspirovaný érou Britského impéria.

Jestli tenhle rychlovlak do Tokia zpomalí pod 100 km/h, okamžitě vybuchne. Cestující panikaří a záchranná akce se rychle rozjíždí. Je to sympatická japonská variace na Nebezpečnou rychlost a povinnost pro fanoušky Shinkanzenu.

Totální rozklad

Životem obouchaný policajt se musí probít skrz podsvětí, aby zachránil sebe i syna známého politika; a to vše uprostřed města zničeného zločinem a korupcí. Největší drsňák Tom Hardy se předvádí ve filmu režiséra Garetha Evans (The Raid). Co chtít víc?

Hodnocení Kinobox.cz: 71 %