Netflix a další na víkend: Brutální western z Ameriky, nový Pluk mizerů. Ale také Abigail nebo Dexter

Seriál inspirovaný hororovou knižní sérií od R. L. Stina v každé řadě nabízí jiný příběh v rámci antologického vyprávění. Ať už jde o pět středoškoláků, kteří odhalují třicet let stará temná tajemství, případně teenagery spojující místní tragédii s dřímající nadpřirozenou hrozbou. Již druhá řada povedené série je dostupná na Disney Plus.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Dexter: Nová krev (Dexter: New Blood) – Přibližně deset let po finále osmé série se Dexter Morgan přestěhoval do městečka Iron Lake ve státě New York. Svou identitu skrývá pod jménem Jim Lindsay a pracuje jako místní obchodník. (71 %) • SkyShowtime

Průlom (The Breakthrough) – Šokující vraždu dvou lidí se ani po šestnácti letech nedaří vyřešit. Detektiv proto spojí síly s genealogem, aby pachatele dopadli dřív, než policie případ odloží. (73 %) • Netflix

Ad Vitam – Bývalý elitní agent se pustí do nebezpečného pátrání po pachatelích, kteří na něj zaútočili, když byl doma s těhotnou manželkou. Pak ho ale dožene bolestná minulost. (61 %) • Netflix

Alfa samci (Alpha Males) – Na dlažbě, v otevřeném vztahu, bez sexu a rozvedený. Tihle čtyři chlapi z Madridu se snaží přežít ve světě, který od mužů očekává úplně jiné věci, než jsou zvyklí. (75 %) • Netflix

Tiché stromy (Silent Trees) – Šestnáctiletá kurdská uprchlice uvízne se svou rodinou v ledovém borovém lese mezi Běloruskem a Polskem v rámci špinavé politické hry. (73 %) • Max