Netflix a další na víkend: Další sezóna F1, nový Daredevil. Také zabijačka a Donald Trump

Neobyčejný pohled do zákulisí kolotoče jménem Formule 1. Řidiči, manažeři, majitelé stájí – to všechno uvidíte v pohledu za kulisy jedné závodní sezóny. Jeden z nejlepších dokumentárních seriálů Netflixu je zpět již se sedmou řadou.

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Dům Davidův (House of David) – Sledujte kdysi mocného krále Saula, který se stal obětí vlastní pýchy. Prorok se ho chystá svrhnout – pomazáním vyděděného pastýře Davida za druhého krále. Zatímco Saulův hněv roste, David se pohybuje v oblasti lásky, násilí a politiky na dvoře muže, kterého má nahradit. (72 %) • Amazon

Gepard (The Leopard) – V 60. letech 19. století vzniká moderní italský stát a sicilský princ z toho má hlavu. Jeho rodina má totiž kvůli změnám, které přináší revoluce, přijít o dlouholeté výsady. (64 %) • Netflix

Jeden jediný pohled (Just One Look) – Greta narazí na zlověstnou fotku a uvědomí si, že toho o sobě ani svém manželovi vlastně moc neví. Zachrání ho ale dřív, než mu jeho temná tajemství zničí život? (62 %) • Netflix

Operace Chaos: Mansonovic vraždy (Chaos: The Manson Murders) – Americký dokumentární film o nejšílenějším vražedném běsnění Charlese Mansona a jeho stoupenců. Nové vyšetřování značně zpochybňuje oficiální verzi případu a rozkrývá složité spiklenecké teorie. • Netflix

Mussolini: Son of the Century (M – Son of the Century) – Seriál popisuje politický vzestup Benita Mussoliniho k moci v Itálii, rozvrácení demokracie a nastolení diktatury. (83 %) • SkyShowtime