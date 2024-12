Netflix a další na víkend: Den Šakala po padesáti letech. Zápisník alkoholičky nebo Tajný level

Neúspěšný komik Arthur Fleck se během uvěznění v Arkhamské státní nemocnici seznámí s láskou svého života, Harley Quinn. Po jeho propuštění se oba pouští do romantického neštěstí odsouzeného k záhubě. Jeden z největších kinopropadáků roku je nyní dostupný na Maxu.

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Tajný level (Secret Level) – Antologie animovaných filmů pro dospělé přináší původní příběhy z některých z nejoblíbenějších videoherních světů. Každá z 15 epizod z dílny tvůrců Love, Death & Robots je oslavou her i jejich hráčů. (81 %) • Amazon

Sto roků samoty (One Hundred Years of Solitude) – V městečku Macondo jako by se zastavil čas. Sedm generací rodiny Buendíových tam řeší milostné vztahy a zapomnění. A taky minulost i osud, před kterými není úniku. (83 %) • Netflix

Red One – Poté, co je Santa Claus (krycí jméno Red One) unesen, musí se šéf ochranky severního pólu spojit s nejznámějším lovcem odměn na světě, aby společně procestovali celý svět a zachránili Vánoce. (70 %) • Amazon

Super/Man: Christopher Reeve a jeho příběh (Super/Man: The Christopher Reeve Story) – Reeveův vzestup k tomu, aby se stal filmovou hvězdou, následuje po téměř smrtelné nehodě při jízdě na koni v roce 1995, při které od krku dolů ochrnul. Poté se stal aktivistou za léčbu poranění míchy a práva zdravotně postižených. (85 %) • Max

1992 – Truchlící vdova, která při explozi přišla o manžela, a ztrápený bývalý policista jdou po krku sériovému vrahovi, který má vazby na Expo '92 v Seville. (59 %) • Netflix