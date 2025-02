Netflix a další na víkend: Dokument Černý jestřáb sestřelen, finále Cobra Kai, Královnin gambit nebo Zaklínač

Tajný agent CIA Martian dostane rozkaz opustit svůj život v utajení a vrátit se na londýnskou stanici. Tam se nečekaně objeví láska, kterou opustil. Starý románek znovu vzplane, což postaví Martianovu kariéru, skutečnou identitu a poslání proti jeho srdci a zároveň je oba vrhne do smrtící hry mezinárodních intrik a špionáže. Jedná se o remake známého francouzského seriálu The Bureau, který také najdete na SkyShowtime.

Američtí vojáci a somálští bojovníci vzpomínají na bitvu o Mogadišo z roku 1993, při které došlo k sestřelení tří Černých jestřábů. A nevynechají přitom žádný detail. Je to povinnost pro každého fanouška vojenství a samozřejmě i filmového hitu Ridleyho Scotta.

Třicet let poté, co se Danielovi podařilo s pomocí pana Miyagiho porazit svého středoškolského tyrana Johnnyho, jejich příběh pokračuje. V nové době, která už nepřeje akčním hrdinům a hodnoty z mládí jsou najednou relativní. Duchovní nástupce ságy Karate Kid je již kompletně dostupný na Netflixu. Seriál skončil po sedmi letech.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Zaklínač: Sirény z hlubin (The Witcher: Sirens of the Deep) – Po přepadení lodi tajemnými stvořeními z hlubin se schyluje k válce mezi pevninou a mořem, kterou může zastavit jediný člověk – Geralt z Rivie. (62 %) • Netflix

Jak jsem opustila Opus Dei (How I Left the Opus Dei) – Ženy, které patřily k Opus Dei, se poprvé svěřují se svými zkušenostmi a odsuzují psychické, náboženské a ekonomické zneužívání. (70 %) • Max

Výjimečný stav (State of Emergency) – Rozhlasový zpravodaj na Blízkém východě Karel Beran přijíždí na základě anonymu na otočku soukromě do Prahy. Mezitím v Kamburu vypuká revoluce. (52 %) • Netflix

Mission: Impossible – Odplata (Mission: Impossible – Dead Reckoning) – Ethan Hunt pokračuje ve své snaze zachránit svět před teroristy. (81 %) • Netflix • Apple TV+ • SkyShowtime

Will Trent – Zvláštní agent Will Trent vyrůstal v systému pěstounské péče a nyní je odhodlán zajistit spravedlnost. (73 %) • Disney+