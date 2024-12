Netflix a další na víkend: Ferry 2, původní Den Šakala, Tři mušketýři. Ale také Terminátor

Justin Kemp jedné noci do něčeho narazí při jízdě autem. Nic nenajde, a tak odjede v přesvědčení, že přejel srnu. Krátce nato obdrží předvolání. Je předvolán zasednout v porotě soudního procesu, v němž je mladý muž podezřelý z vraždy své přítelkyně, která zmizela stejné noci, kdy měl Justin nehodu. Napínavý příběh ze soudní síně je zřejmě poslední film Clinta Eastwooda.

Animovaný seriál byl inspirovaný komiksem stejného jména. Nahlédneme v něm do alternativních verzí známých komiksových událostí. Co by se stalo, kdyby byl Captain America zombie, nebo se nikdy nestal superhrdinou? A co kdyby se T'Challa stal Star-Lordem? Prozkoumejte svět Marvelu z neprobádané stránky. Jde o třetí a poslední řadu animovaného seriálu, kde Marvel vypráví příběhy z alternativní reality.

V srpnu 1962 se stává Alžírsko nezávislou republikou. Je dost Francouzů, kterým se to nelíbí, především těm, kteří v Alžírsku bojovali. Rekrutovala se z nich teroristická organizace OAS, která si kladla za cíl vrátit Alžírsko zpět Francii. Hlavní překážkou v jejich plánech byl prezident de Gaulle, kterého bylo třeba odstranit. Po neúspěšném atentátu došli vůdci OAS k předsvědčení, že na zabití prezidenta potřebují sehnat profesionála z ciziny... Poznejte starší, ale neskutečně napínavou verzi a porovnejte ji s aktuálním stejnojmenným seriálem.

Francie se zmítá v hlubokém rozvratu. Je vyhlášena válka. D'Artagnan a věrní mušketýři jsou poslední hradbou před chaosem, osud je však nečekaně vtáhne do rozsáhlého spiknutí. D'Artagnanova láska Constance je unesena. Při zoufalé snaze zachránit ji, je mladý mušketýr nucen spojit své síly se záhadnou Milady de Winter. Ale dlouho skrývané tajemství, které se vynoří z minulosti, rozbíjí pevná spojenectví. Mušketýry čeká strašlivá volba: jestli chtějí dokončit svou misi a zachránit Francii, budou muset obětovat ty, které milují. Svěží a neotřelá verze klasického příběhu je povinnost pro ty, kterým se líbil první díl.

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Poštovní prapor (The Six Triple Eight) – Během druhé světové války dostal prapor černošských žen zdánlivě nesplnitelný úkol. Během šesti měsíců mají doručit celkem 17 miliónů dopisů pro americké vojáky. (54 %) • Netflix

Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Terminátor je zpátky. Vrací se James Cameron, Arnold Schwarzenegger i Linda Hamilton v roli slavné matky zachránce lidstva Sarah Connor. Jenže ačkoli byla zlá budoucnost odvrácena, vražední roboti se neustále objevují. Protože můžete změnit budoucnost, nikoli však osud. (66 %) • Netflix • Disney+

Filmová studia snů (Dream Productions) – Seriál Pixaru se odehrává mezi oběma filmy V hlavě. Vypráví o filmových studiích v hlavě malé Riley, ve kterých se sny opravdu stávají skutečností. (80 %) • Disney+

Back to Black – Biografický film popisuje krátký, ale na události bohatý život slavné zpěvačky Amy Winehouse. (58 %) • Apple TV+ • SkyShowtime

Chata v lese (Cabin in the Woods) – V hororových filmech se vždy něco ošklivého stane, když se lidé ubytují v osamělé chatě v lese. Je to fikce, ale tento dokumentární seriál naznačuje, že ne úplně vždy. (62 %) • Max