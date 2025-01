Netflix a další na víkend: Návrat do akce, nová sezóna sci-fi Odloučení. A také Vetřelec: Romulus

Emily s Mattem kdysi pověsili kariéru v americké CIA na hřebík. Jejich minulost ale po letech vyjde najevo a oba se musí vrátit do světa špiónů. Na Netflixu si můžete čerstvě pustit novou akční komedii s Jamie Foxxem a Cameron Diaz.

Mark vede tým pracovníků, kteří si nechali dobrovolně rozdělit vzpomínky na svou práci a soukromý život. Jenže když do jeho života vstoupí záhadný kolega, začne Mark odhalovat pravdu o své práci. Jedno z nejchválenějších sci-fi posledních let má na Apple TV+ dostupnou druhou řadu.

Pokračování 5 / 6

Zatracená krvavá láska

Samotářská provozní posilovny Lou se bezhlavě zamiluje do Jackie, nabušené kulturistky, která míří vyhrát mistrovství do Las Vegas. Vášnivá láska a steroidy vlijí ústřední dvojici do žil obrovskou dávku energie. V nekontrolovaném opojení se vydají za démonickým otcem Lou pomstít jednou provždy staré křivdy. V hlavních rolích září Kristen Stewart a Katy O'Brian.

Hodnocení Kinobox.cz: 60 %