Netflix a další na víkend: Neznámý Bob Dylan, Ztracená kulka, Cuckoo… A třeba také Babičky

Bob Dylan: Úplně neznámý

New York, počátek 60. let dvacátého století. Na pozadí živé hudební scény a bouřlivých kulturních převratů přichází do West Village záhadný devatenáctiletý mladík z Minnesoty s kytarou a revolučním talentem, který má změnit směr americké hudby. V hlavní roli nového životopisu Boba Dylana září Timothée Chalamet.

Hodnocení Kinobox.cz: 76 %