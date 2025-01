Netflix a další na víkend: Norsko, Finsko a nacisti. Kriminálky Sweetpea a Chybíš mi. A Železní bratři

Druhá světová válka je na spadnutí a mladý Nor se odvážně rozhodne nacistům vzdorovat. Svým bojem za svobodu přitom utváří i budoucnost celé země. Válečná novinka o nejslavnějším členovi norského odboje je již dostupná na Netflixu.

Online seznamka nabídne vyšetřovatelce Kat Donovanové bývalého snoubence, který před lety zmizel beze stop. Některá tajemství by ale neměla nikdy vyplout na povrch. Krimi novinku podle knihy Harlana Cobena si můžete pustit na Netflixu.

Rhiannon Lewisová nedělá příliš velký dojem – lidé kolem ní na ulici procházejí bez jediného pohledu. Tedy až do chvíle, kdy se ocitne na hraně a přestane se ovládat. Rhiannonin život se promění, ale dokáže udržet vražedné tajemství? Chválené černohumorné drama najdete exkluzivně na SkyShowtime.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Sisu – Na sklonku druhé světové války najde osamělý prospektor bohatou zlatou žílu. Když se s nově nalezenou kořistí vydá na cestu do nejbližšího města, narazí na ustupující oddíl nacistických vojáků. To odstartuje masakr, který nemá obdoby. (68 %) • Netflix • Apple TV+

Nic ve zlým (No Hard Feelings) – Ve chvíli, kdy Maddie hrozí ztráta rodného domu, narazí na lákavou pracovní nabídku. Bohatí úzkostní rodiče hledají někoho, kdo by se „dal dohromady“ s jejich devatenáctiletým synem Percym, než začne studovat na vysoké. Maddie však ke svému překvapení brzy zjistí, že u podivína Percyho není nic jisté. (64 %) • Netflix • Apple TV+

Transformers: Probuzení monster (Transformers: Rise of the Beasts) – Autoboti a Decepticoni nejsou jedinými Transformery, kteří se mezi námi skrývají. V hlubinách amazonského pralesa už tisícovky let tiše přežívá druh Maximals, který si jako pozemské krytí zvolil zástupce zvířecí říše. Bohužel se v naší sluneční soustavě objevila hrozba, která je původně vyštvala z jejich domoviny – Unicron. (58 %) • Netflix • Apple TV+ • SkyShowtime

Hellraiser – Mladá žena bojující se závislostí získá prastarou krabičku. Netuší však, že s její pomocí dokáže přivolat nadpřirozené bytosti z jiné dimenze. (62 %) • Max • Apple TV+

Wallace a Gromit: Pomstu poznáš po peří (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) – Wallace, kterému se jeho supermoderní vynález utrhne ze řetězu, čelí obvinění ze série podezřelých zločinů. Gromit proto musí svého páníčka vytáhnout z pořádného maléru. (79 %) • Netflix