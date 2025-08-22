Netflix a další na víkend: Příběh Amandy Knox, Peacemaker, Invaze nebo Eenie Meanie

Živě Premium
Petr Semecký
22. srpna 2025

Vždycky přijde noc

Zoufalá žena vyrazí na nebezpečnou jízdu nočním městem, kde si už nemůže dovolit žít, aby sehnala pětadvacet tisíc dolarů. Jinak její rodina přijde o střechu nad hlavou. V hlavní roli novinky Netflixu září Vanessa Kirby.

A Netflix.jpg

Hodnocení Kinobox.cz: 57 %

  • Originální název: Night Always Comes
  • Drama (2025)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • Netflix

Pod tlakem

Když je unesen manžel britské premiérky a někdo vydírá francouzskou prezidentku, oba političtí představitelé čelí nepředstavitelným rozhodnutím. Jsou donuceni k nelítostnému soupeření, v němž jejich politická budoucnost a životy mohou viset na vlásku. Dokážou ale spolupracovat, aby odhalili spiknutí, které je oba ohrožuje? Nový britský thriller má na Netflixu dostupných všech pět epizod.

B Netflix.jpg

Hodnocení Kinobox.cz: 68 %

  • Originální název: Hostage
  • Drama seriály (2025)
  • 5 epizod (nové od 21. 8. 2025)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • Netflix

Překroucený příběh Amandy Knox

Nový seriál vznikl na základě skutečného příběhu Amandy Knox, nespravedlivě obviněné z vraždy spolubydlící Meredith Kercher a její šestnáctileté cesty za svobodou. Seriál nabídne celkem osm epizod na Disney Plus.

C Hulu.jpg

Hodnocení Kinobox.cz: 67 %

  • Originální název: The Twisted Tale of Amanda Knox
  • Drama seriály (2025)
  • 8 epizod (nové od 20. 8. 2025)
  • CZ titulky
  • Disney+

Invaze

Na Zemi zavítá mimozemský druh, který ohrožuje existenci lidstva. Děj se odvíjí v reálném čase pohledem pěti obyčejných lidí z různých koutů planety. Všichni se snaží nějak se vyznat ve zmatku, který kolem nich propukl. Na Apple TV+ odstartovala již třetí řada.

D Apple TV+.jpg

Hodnocení Kinobox.cz: 63 %

  • Originální název: Invasion
  • Sci-fi seriály (2021)
  • 30 epizod (nové od 22. 8. 2025)
  • CZ titulky
  • Apple TV+

Peacemaker

Původní příběh Peacemakera – muže, který je za mír ochoten zaplatit jakoukoliv cenu. Nehledě na to, kolik u toho musí zabít lidí. I on se ale musí jednoho dne změnit. Spin-off s jedním z antihrdinů filmu Sebevražedný oddíl pokračuje druhou řadou, která navazuje na události nového Supermana.

E HBO Max.jpg

Hodnocení Kinobox.cz: 86 %

  • Originální název: Peacemaker
  • Komiksové seriály (2022)
  • 16 epizod (nové od 21. 8. 2025)
  • CZ titulky
  • HBO Max

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Eenie Meanie – Akční film vypráví příběh bývalé teenagerské lupičky, která je znovu zatažena do svého zločineckého života poté, co jí její někdejší zaměstnavatel nabídne šanci zachránit život jejímu chronicky nespolehlivému ex-příteli. (62 %) • Disney+

F Hulu.jpg

Společnost mrtvých básníků (Dead Poets Society) – Začíná další školní rok a na chlapeckou akademii ve Vermontu příchází nový učitel John Keating Robin Williams, aby zdejší studenty učil anglické literatuře. John praktikuje velmi nezvyklý způsob výuky, čímž si své studenty nejen získá, ale hlavně je naučí mnohem více, než by se mohli dočíst v knihách. (85 %) • Netflix

Zlato na kolejích (Gold Rush Gang) – Na úplném konci druhé světové války se šéf banditů se svojí partou postaví úhlavnímu nepříteli i japonské armádě. Chce totiž z vlaku ukrást náklad zlata. (47 %) • Netflix

Paddington v džungli (Paddington in Peru) – V tomto dobrodružství se medvídek Paddington, milovník marmeládových sendvičů, vrací do Peru, odkud pochází, aby našel svou tetu Lucy, která zmizela z Domova důchodců pro medvědy. (63 %) • HBO Max

Mapa k tobě (The Map That Leads to You) – Film sleduje mladou ženu Heather, která cestuje po Evropě s kamarádkami, než začne svůj dokonale naplánovaný život. Náhodné setkání s Jackem zažehne nečekanou romantiku, která vede k hlubokému emocionálnímu objevu. (62 %) • Amazon

Filmy na víkend

Každý týden před víkendem vybíráme z nabídky Netflixu, HBO i jiných online videopůjčoven nové nebo zajímavé filmy a seriály, které vás budou bavit. Nezůstaňte jen u posledního článku. Naše starší tipy platí pořád!

