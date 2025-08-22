Netflix a další na víkend: Příběh Amandy Knox, Peacemaker, Invaze nebo Eenie Meanie

Vždycky přijde noc
Zoufalá žena vyrazí na nebezpečnou jízdu nočním městem, kde si už nemůže dovolit žít, aby sehnala pětadvacet tisíc dolarů. Jinak její rodina přijde o střechu nad hlavou. V hlavní roli novinky Netflixu září Vanessa Kirby.
Hodnocení Kinobox.cz: 57 %
- Originální název: Night Always Comes
- Drama (2025)
- CZ titulky • CZ dabing
- Netflix
Pod tlakem
Když je unesen manžel britské premiérky a někdo vydírá francouzskou prezidentku, oba političtí představitelé čelí nepředstavitelným rozhodnutím. Jsou donuceni k nelítostnému soupeření, v němž jejich politická budoucnost a životy mohou viset na vlásku. Dokážou ale spolupracovat, aby odhalili spiknutí, které je oba ohrožuje? Nový britský thriller má na Netflixu dostupných všech pět epizod.
Hodnocení Kinobox.cz: 68 %
- Originální název: Hostage
- Drama seriály (2025)
- 5 epizod (nové od 21. 8. 2025)
- CZ titulky • CZ dabing
- Netflix
Překroucený příběh Amandy Knox
Nový seriál vznikl na základě skutečného příběhu Amandy Knox, nespravedlivě obviněné z vraždy spolubydlící Meredith Kercher a její šestnáctileté cesty za svobodou. Seriál nabídne celkem osm epizod na Disney Plus.
Hodnocení Kinobox.cz: 67 %
- Originální název: The Twisted Tale of Amanda Knox
- Drama seriály (2025)
- 8 epizod (nové od 20. 8. 2025)
- CZ titulky
- Disney+
Invaze
Na Zemi zavítá mimozemský druh, který ohrožuje existenci lidstva. Děj se odvíjí v reálném čase pohledem pěti obyčejných lidí z různých koutů planety. Všichni se snaží nějak se vyznat ve zmatku, který kolem nich propukl. Na Apple TV+ odstartovala již třetí řada.
Hodnocení Kinobox.cz: 63 %
- Originální název: Invasion
- Sci-fi seriály (2021)
- 30 epizod (nové od 22. 8. 2025)
- CZ titulky
- Apple TV+
Peacemaker
Původní příběh Peacemakera – muže, který je za mír ochoten zaplatit jakoukoliv cenu. Nehledě na to, kolik u toho musí zabít lidí. I on se ale musí jednoho dne změnit. Spin-off s jedním z antihrdinů filmu Sebevražedný oddíl pokračuje druhou řadou, která navazuje na události nového Supermana.
Hodnocení Kinobox.cz: 86 %
- Originální název: Peacemaker
- Komiksové seriály (2022)
- 16 epizod (nové od 21. 8. 2025)
- CZ titulky
- HBO Max
Další zajímavé tituly na streamovacích službách
Eenie Meanie – Akční film vypráví příběh bývalé teenagerské lupičky, která je znovu zatažena do svého zločineckého života poté, co jí její někdejší zaměstnavatel nabídne šanci zachránit život jejímu chronicky nespolehlivému ex-příteli. (62 %) • Disney+
Společnost mrtvých básníků (Dead Poets Society) – Začíná další školní rok a na chlapeckou akademii ve Vermontu příchází nový učitel John Keating Robin Williams, aby zdejší studenty učil anglické literatuře. John praktikuje velmi nezvyklý způsob výuky, čímž si své studenty nejen získá, ale hlavně je naučí mnohem více, než by se mohli dočíst v knihách. (85 %) • Netflix
Zlato na kolejích (Gold Rush Gang) – Na úplném konci druhé světové války se šéf banditů se svojí partou postaví úhlavnímu nepříteli i japonské armádě. Chce totiž z vlaku ukrást náklad zlata. (47 %) • Netflix
Paddington v džungli (Paddington in Peru) – V tomto dobrodružství se medvídek Paddington, milovník marmeládových sendvičů, vrací do Peru, odkud pochází, aby našel svou tetu Lucy, která zmizela z Domova důchodců pro medvědy. (63 %) • HBO Max
Mapa k tobě (The Map That Leads to You) – Film sleduje mladou ženu Heather, která cestuje po Evropě s kamarádkami, než začne svůj dokonale naplánovaný život. Náhodné setkání s Jackem zažehne nečekanou romantiku, která vede k hlubokému emocionálnímu objevu. (62 %) • Amazon
