Netflix a další na víkend: Sci-fi Eternaut a Ash. Fotografka Lee, Vietnam nebo Úzká cesta na daleký sever

Eternaut

Po ničivém toxickém sněžení, které zabije miliony lidí, musí Juan Salvo a skupina přeživších v Buenos Aires vzdorovat neviditelné hrozbě z jiného světa. Sci-fi novinka Netflixu je příhodným doplňkem k The Last of Us na Maxu.

Hodnocení Kinobox.cz: 51 %