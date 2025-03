Netflix a další na víkend: Zuzana Čaputová, 1923 nebo Adolescent. A nejdražší film v historii Netflixu

Třináctiletý kluk čelí obvinění z vraždy spolužačky. Jeho rodina, terapeutka i vyšetřující detektiv se snaží za každou cenu odhalit, co se vlastně stalo. Výtečná čtyřdílná minisérie je již kompletně dostupná na Netflixu.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Lockerbie: A Search for Truth – Seriál zachycuje leteckou katastrofu v Lockerbie roku 1988. Při havárii letu 103 společnosti Pan Am zahynulo 259 pasažérů a posádka. Letadlo explodovalo 38 minut po startu nad klidným skotským městem Lockerbie, kde po jeho pádu přišlo o život dalších 11 obyvatel. (75 %) • SkyShowtime

Medúsa (Medusa) – Barbara Hidalgová řeší, kdo jí jde po krku. O kontrolu nad obrovskou rodinnou firmou, které šéfuje, se totiž nemilosrdně přetahuje hned několik příbuzných. (49 %) • Netflix

Zlo tě slyší (Afraid) – Curtis je se svou rodinou vybrán k testování revolučního domácího zařízení: digitálního rodinného asistenta zvaného AIA. Jakmile je přístroj se všemi jeho senzory a kamerami nainstalován v jejich domě, zdá se, že AIA dokáže všechno. Naučí se chování rodiny a začne předvídat její potřeby. A dokáže se postarat o to, aby rodině nic – a nikdo – nestálo v cestě. (53 %) • Max • Apple TV+

Odvážná Vaiana 2 (Moana 2) – Vaiana zcela neočekávaně obdrží žádost o pomoc od svých odvážných předků. Společně s Mauim a zcela novou posádkou se vydává na pouť po mořských dálavách Oceánie do nebezpečných a dávno zapomenutých vod. Čeká tam na ni dobrodružství plné nástrah, s jakými se dosud nikdy nesetkala. (66 %) • Apple TV+ • Disney+

Prezidentka (Ms. President) – Pět let byla prezidentkou krizemi zmítaného Slovenska. Pět let ji zblízka sledoval filmový štáb, a to i v situacích, kam jiné kamery nemohly. Na Netflixu si můžete pustit mimořádně intimní portrét Zuzany Čaputové. (68 %) • Netflix