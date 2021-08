Netflix a HBO na víkend: Akční Sweet Girl, horor i drama. Dokument o začátku covidu v Číně. A Jarmuschovi zombíci

Chamtivost farmaceutické firmy ho připravila o životní lásku. Jeho dcera je nyní bez matky a on marně čeká na spravedlnost. Prozatím. Sweet Girl není žádným žánrovým překvapením, Jason Momoa je ale v hlavní roli opět perfektní.

Komediální drama o osudech první učitelky angličtiny jiné než bílé barvy pleti na americké univerzitě. Musí zachránit celé oddělení, které se utápí v problémech. Jedná se o seriál z produkce tvůrců Hry o trůny se skvělou Sandrou Oh v hlavní roli.

Jedním dechem

Dokumentaristka Nanfu Wang žije už skoro deset let v USA, ale na oslavu nového roku se vždy vrací do Číny. Když epidemie ve Wu-chanu propukla naplno, vyslala své spolupracovníky s kamerami do ulic, nemocnic i na hřbitovy, aby zachytili průběh tragédie přímo z první linie. Výsledkem je zdrcující a vpravdě unikátní záznam boje se světovou pandemií.

