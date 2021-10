Netflix a HBO na víkend: Armáda lupičů, smolař Larry, komediální Kancl. A třeba také Interstellar

V prequelu megahitu Armáda mrtvých přemluví žena bankovního úředníka Dietera, aby jí pomohl vyloupit údajně nejbezpečnější sejf v Evropě. Tentokrát sice nedostanete žádné zombie, ale o to zábavnější film se sympatickým tahounem.

Sledujte Larryho Davida, jak ničí sám sebe i svět kolem ve snaze dosáhnout štěstí. V každé epizodě, která nemilosrdně popisuje Larryho trampoty, vystupuje některá ze skutečných celebrit, představující samu sebe. Je to skvělá zábava pro každého fanouška trochu neurvalých neurotiků.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Interstellar – Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie. (87 %) • HBO • Netflix

Nesvá (Insecure) – Jak by asi vypadalo nevšední přátelství současných černošských žen? Představí ho komičky Issa Rae a Yvonne Orji v úspěšném komediálním seriálu. (78 %) • HBO

Matky – Romantická komedie o čtveřici kamarádek, které řeší současné i budoucí potomky a náramně se u toho baví. I když je jim občas do pláče. (57 %) • Netflix

Vřískot (Scream) – Tajemný zabiják začne ohrožovat skupinu středoškoláků, oddaných hororových fanoušků. Aby přežili a odhalili vraha, mají se řídit pravidly z hororů. (72 %) • HBO

Chata v horách (The Cabin in the Woods) – Partičce přátel, jež vyrazila na odlehlou horskou chatu strávit prázdniny, se začnou dít přesně ty věci, které byste od podobného hororu očekávali. Nebo ne? (70 %) • Netflix