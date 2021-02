Netflix a HBO na víkend: Arnold v klasickém akčním filmu. Evropské kmeny, novinka od tvůrců Dark. A to není všechno

Soudem posvěcená zákonná zástupkyně bere do opatrovnictví starší klienty a okrádá je o jejich úspory. Její poslední případ však dostane pořádný twist, který nečekala. Chválená novinka Netflixu zaujme především výrazným výkonem Rosamund Pike.

Britové v lednu roku 1879 zahajují válku proti Zulskému království, domorodému státu Jižní Afriky. Předpokládají, že s dobře vycvičenou a moderně vyzbrojenou armádou dosáhnou snadného vítězství. Následuje však krvavý konflikt, v němž jsou Britové převálcováni čtyřtisícovým vojskem Zulů a téměř kompletně pobiti. Zulu je strhující válečný velkofilm ze staré školy, který by měl vidět každý fanoušek historie.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Země svobody: Amerika jinýma očima (Amend: The Fight for America) – Will Smith přináší pohled na nikdy nekončící boj za rovnoprávnost podle čtrnáctého dodatku americké ústavy, při kterém často umírali lidé. • Netflix

Jurský svět (Jurassic World) – Dávný sen Johna Hammonda se splnil a prehistorický zábavní park již řadu let funguje. Jenže vedení parku stále hledá nové způsoby, jak nalákat ještě více návštěvníku. A v tu chvíli přijdou komplikace. (72 %) • Netflix

Tak chutná Pho (The Taste of Pho) – Vietnamský kuchař žijící ve Varšavě se snaží přizpůsobit evropské kultuře, kterou jeho desetiletá dcera dávno přijala za svou. Příběh o lásce, nedorozumění a jídle. (65 %) • HBO

Repo Man – Otrhaný rocker Otto, kterému leze krkem konzumní život, se rozhodne vykašlat na budoucnost, odejít ze zaměstnání a přijmout nekonvenční džob vymahače nezaplacených pohledávek. Jako Repo Man žije v džungli, kde si jdou všichni po krku a kde do života zasahují zvláštní kosmické síly. Přesto je nutné se v tomto bizarním světě rychle zorientovat a začít se starat o první nedobrovolné zákazníky. (69 %) • Netflix

Jsme v tom spolu (Vitals) – Dokumentární seriál zachycuje zkušenosti skupiny obětí nemoci covid-19, jejich kariéry i rodiny během nejtěžších měsíců v nemocnici Parc Taulí ve městě Sabadell. Je to příběh o boji, solidaritě a životě. (90 %) • HBO