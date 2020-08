Netflix a HBO na víkend: Nejdrsnější věznice světa, nová sezona seriálu The Umbrella Academy, ale taky Hejtr

Špionážní thriller Kondor sleduje mladého analytika CIA Joeho Turnera (Max Irons), který jako idealista doufal, že bude moci agenturu zreformovat zevnitř. Jednoho dne narazí na geniální, ale smrtící plán, který ohrožuje životy milionů lidí. Nová verze slavného napínáku ze 70. let, v němž zářil Robert Redford, potěší každého fanouška akce, napětí a konspirací.

Novinář Paul Connolly se zaměřuje na problematiku kriminality. Aby ji více prozkoumal, vydává se jako vězeň do nejznámějších a nejdrsnějších věznic, aby se setkal jak s místními trestanci, tak lidmi z druhé strany zákona, kteří se jim snaží pomoci. Mrazivý pohled do útrob těch nejhorších míst, kde můžete zůstat zadržení, po kterém byste v těchto zemích neukradli ani žvýkačku.

V utajení (Unlocked) - Špičková agentka americké CIA Alice Racine (Noomi Rapace) je po nevydařené akci přeřazena do londýnské kanceláře. Jakmile však dostane nový úkol týkající se militantních skupin, vydává se lokalizovat hlavního podezřelého. Během jeho výslechu přijde na to, že ji někdo podvedl a ven unikly přísně tajné informace. Najednou se ona sama ocitá v ohrožení. (61 %) • Netflix

Mandy - Kult pomsty (Mandy) - Píše se rok 1983. Red Miller (Nicolas Cage) a Mandy Bloom (Andrea Riseborough) jsou dva outsideři, kteří žijí poklidným životem na americkém severozápadu. Když ale jejich útočiště obklopené borovicovými lesy zničí náboženská sekta, Red se vydává na fantasmagorickou cestu lemovanou ohněm a potřísněnou krví. (67 %) • Netflix

Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) - Ed a Lorraine Warrenovi se snaží zabránit tomu, aby posedlá panenka Annabelle napáchala další škody v jiných rodinách a uzavřou ji do své sbírky démonologických artefaktů. Jenže zlo nikdy nespí a brzy si najde novou oběť svých zvrácených her - Warrenovic malou desetiletou dceru a její kamarády. (60 %) • HBO

Star Wars: Síla se probouzí (Star Wars: The Force Awakens) - Třicet let po porážce Impéria, se Han Solo a další mladí i staří hrdinové musí postavit Prvnímu řádu, který chce ohrozit svobodu v celé galaxii. Dokáží však najít Luka Skywalkera včas? (81 %) • HBO

Obyčejní lidé (Ordinary People) - Komorní příběh jedné zdánlivě „docela obyčejné“ středostavovské finančně zajištěné rodiny. Dospívající Conrad žije pod dohledem korektního a spravedlivého otce, daňového poradce Calvina Jarretta, a své vždy pečlivě upravené a spořádané matky Beth. Proč tedy dojde k jeho nervovému selhání a téměř zhroucení? Kde vlastně začalo trauma, které s chlapcem postupně na svých sezeních rozkrývá otcem doporučený psychiatr? (78 %) • HBO