Netflix a HBO na víkend: Hobit, kmotr, děti ze stanice Zoo. Ale také Báječný nový svět podle kultovní knihy

Neuvěřitelný příběh hrdiny vietnamské války Williama H. Pitsenbargera, který jako medik zachránil přes šedesát mužů. Zaměstnanec Pentagonu o 32 let později odhalí rozsáhlé spiknutí na nejvyšších úrovních, které se roky snaží zabránit tomu, aby válečný veterán získal vyznamenání. Rozhodne se tedy, že celé záležitosti přijde na kloub. Pokud překousnete vyšší míru patosu, dostanete slušně zahranou válečnou žánrovku.

Bilbo Pytlík se spolu se skupinou trpaslíků a čarodějem Gandalfem vydává na výpravu za Osamělou horou. V té se ale kromě pokladu skrývá i děsivý drak Šmak a ve stínech Středozemě pomalu roste zlo, které hodlá zničit vše dobré. Velkolepý návrat do Středozemě si nyní můžete užít na HBO i v rozšířené verzi.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Kmotr (The Godfather) – Příběh mafiánské rodiny Corleonů. Když je otec Vito těžce zraněn při atentátu, jeho syn Michael se pomalu ujímá vlády a plánuje krvavou pomstu. (92 %) • HBO • Netflix

Vražda mezi Mormony (Murder Among the Mormons) – V mimořádném snímku natočeném podle skutečného zločinu nabyde riskantní operace vražedných rozměrů a do základů otřese církví na celém světě. (70 %) • Netflix

Ranařky (Moxie) – Šestnáctiletá stydlivka, kterou štve toxická a sexistická atmosféra na střední škole, se nechá inspirovat bouřlivou minulostí svojí mámy. Anonymně vydá školní plátek, který rozpoutá revoluci za rovnoprávnost. (65 %) • Netflix

Sbal prachy a vypadni (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) – Eddy je sice brilantní karbaník, ale i tak prohrál 600 tisíc liber. Spolu se svými kamarády musí rychle sehnat peníze, než přijde o život. Peníze lze snadno získat jen rafinovanou loupeží. (82 %) • Netflix

Pravda a spravedlnost (Truth and Justice) – Mladý energický muž Andres přijíždí se svou ženou Kroot na novou farmu, kterou si koupili na půjčku, aby mohli začít nový život. Nový domov ale vyžaduje hodně práce a důslednosti – začíná souboj s přírodou, osudem a zlomyslným sousedem. (83 %) • HBO