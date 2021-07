Netflix a HBO na víkend: Holky z červeného gauče, Krvavě rudé nebe, nebo dokument o skandálu Harveyho Weinsteina

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Vládci vesmíru: Odhalení (Masters of the Universe: Revelation) – Válka o Eternii zase začíná a tentokrát to může být poslední bitva mezi He-Manem a Skeletorem. • Netflix

Filmy našeho dětství (The Movies That Made Us) – Unikátní dokumentární série navazující na dokumenty Hračky našeho dětství. V druhé řadě se podíváme na vznik filmových popkulturních klasik, jako Jurský park nebo Pretty Woman. (81 %) • Netflix

Poslední dopis od milence (The Last Letter from Your Lover) – Novinářka objeví truhlu s milostnými dopisy ze 60. let a rozhodne se přijít na kloub záhadám kolem románku, o kterém vyprávějí. • Netflix

Walter Mitty a jeho tajný život (The Secret Life of Walter Mitty) – Walter Mitty žije nudný život vyvolávače fotografií v magazínu Life. Jeho dobrodružství začíná, když má získat fotku, která bude na obálce posledního čísla. (73 %) • HBO

Minjan (Minyan) – David musí jako syn ruských imigrantů tvrdě pracovat, pomáhat doma i v místní synagoze. Výlet ze sešněrovaného světa tradic do nezávazného prostředí gay baru v East Village však s sebou přinese nespočet otázek, na které Davidovi nikdo doma nedokáže odpovědět. (67 %) • HBO