Netflix a HBO na víkend: Horor, válečný seriál, komiks, akční film… A Asimova sci-fi Nadace na Apple TV+.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Smečka (The Pack) – Mladý hokejista David se po přestěhování přidává k novému týmu. Jenže ačkoli má podporu rodičů i přítelkyně, přijetí do týmu je těžší, než si představoval. (73 %) • HBO

Špaček (The Starling) – Tragická ztráta, zahrada pod nadvládou drzého ptáka a manžel, který už neví, jak dál. S touhle ženou se teď život zrovna nemazlí. (74 %) • Netflix

Zpátky v gangu (Braqueurs: La série) – Šikovný zloděj Mehdi se zkušenými parťáky se snaží chránit rodinu před mocným drogovým bossem. Nechá se však zatáhnout do nebezpečné války o území. • Netflix

Last and First Men – V daleké budoucnosti se lidská rasa ocitá na hraně zániku. Z její bývalé slávy zbývají už jen osamělé a surreálné monumenty, které vysílají naléhavá poselství do prázdnoty vesmíru. (67 %) • HBO

Barb a Star jedou do Vista del Mar (Barb and Star Go to Vista Del Mar) – Nejlepší kamarádky se vrhají vstříc životnímu dobrodružství, když se rozhodnou poprvé opustit své rodné městečko na Středozápadě. Romantika, přátelství a ďábelské spiknutí padoucha. (64 %) • HBO