Netflix a HBO na víkend: Horor z Hudson Valley, Rodina na baterky, Příběh služebnice. A kompletní série Rocky

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Nevina (El inocente) – Neúmyslné zabití uvrhne mladého muže do víru vražedných intrik. A zrovna, když se mu podaří najít lásku a svobodu, stáhne ho jediný telefonát zase zpátky. • Netflix

Fatma – Nenápadná uklízečka se po tragédii vyrovnává s osobními šrámy a při pátrání po zmizelém manželovi začne zběsile vraždit. (77 %) • Netflix

Souboj s rodinou (Fighting with My Family) – Paige a její bratr Zak, kteří se narodili do harmonické rodiny zápasníků, jsou nadšení ze své životní šance zúčastnit se konkurzu do WWE. Místo v tomto výcvikovém programu však nakonec získá jenom Paige, která musí opustit rodinu a čelit novému drsnému světu na vlastní pěst. (77 %) • HBO

Nadaný žák (Apt Pupil) – Šestnáctiletý středoškolák Todd Bowden odhalí v osamělém starém sousedovi nacistického válečného zločince Kurta Dussandera. Todd však své závažné odhalení neohlásí. Je jakýmsi zvráceným způsobem fascinován holocaustem a vydíráním přinutí Dussandera, aby mu detailně vyprávěl o mučení a plynových komorách. Vzniká zvláštní pouto, jehož důsledky budou strašné. (67 %) • HBO • Netflix

My (Us) – Obyčejná rodina se rozhodne strávit pár dní na chatě na pláži. V noci ji však začne ohrožovat podivná skupina lidí, jejichž identita všechny překvapí. (76 %) • Netflix