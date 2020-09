Netflix a HBO na víkend: Hororová sestra z kukaččího hnízda, detektivka Na nože, animák pro dospělé a dokument o raketoplánu

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBP

Close Enough: Tak nějak (Close Enough) – Animovaný seriál pro dospělé vypráví o lidech, kteří byli cool, když jim bylo dvacet a mohli pařit. Po třicítce vyměnili kluby za plínky, ale cool by chtěli zůstat dál. Povede se jim to? (80 %) • Netflix

Jsme, jací jsme (We Are Who We Are) – Příběh dvou dětí, žijících na americké vojenské základně v Itálii, se zabývá přátelstvím, prvními láskami, identitou a všemi chaotickými radostmi a strastmi, které dospívání nabízí. (84 %) • HBO

Challenger: Poslední let (Challenger: The Final Flight) – Inženýři, úředníci a příbuzní členů posádky nabízejí svůj pohled na tragický výbuch raketoplánu Challenger v roce 1986 a na to, co následovalo. (81 %) • Netflix

Netěhotná (Unpregnant) – Sedmnáctiletá Veronika zjistí, že je těhotná a rozhodne se společně se svou kamarádkou vydat na cestu za potratem, který má zachránit její sny a kariéru. (61 %) • HBO

Criminal: Velká Británie (Criminal: UK) – Detektivové v londýnské vyšetřovně svádějí souboj s časem a pokoušejí se dostat pod kůži třem podezřelým, kteří jsou obvinění z vážných zločinů. (79 %) • Netflix