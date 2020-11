Netflix a HBO na víkend: Hororové Noční můry, Zodiac, válečný 1917 a legrační SpongeBob s malým Sheldonem

SpongeBob je nejoblíbenější mořská houba na světě a to nejen proto, že dělá ty vůbec nejlepší krabí hambáče. Chválil by ho zejména jeho šnečí mazlík Gary, kdyby ho ovšem právě kdosi neušnekl. A protože SpongeBob je doopravdy velký správňák, všeho nechá a vyrazí za Garyho záchranou. SpongeBob nabízí další třeskuté a poněkud rozevláté dobrodružství pro malé i velké diváky.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Jan Palach – Drama o životě a smrti studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti okupaci sovětských vojsk z roku 1968. (71 %) • Netflix

Nikdy neodvracej zrak (Never Look Away) – Německý umělec Kurt Barnert utekl z východního Německa, ale stále ho pronásledují vzpomínky na život během války i komunistického režimu. (77 %) • HBO

Velká ryba (Big Fish) – Edward Bloom byl vždycky velkým vypravěčem příběhů ze svého podivuhodného života. Věrohodně spřádal dobrodružné historky plné obrů, čarodějnic, siamských dvojčat a svými příběhy okouzlil téměř každého kromě odcizeného syna Willa. (80 %) • HBO

V pravé poledne (High Noon) – Will Kane se právě oženil a chystá se opustit městečko, kde dosud vykonával funkci šerifa. Donese se k němu ale zneklidňující zpráva – na zastávce čekají tři nechvalně známí muži. Poledním vlakem má totiž do města přijet vrah, kterého Will kdysi pomohl dostat do vězení. Willowi a městečku se chce pomstít. (81 %) • Netflix

Duše Ameriky (The Soul of America) – Dokument zkoumá témata a příběhy z dějin Spojených států zachycené v úspěšné knize spisovatele Jona Meachama z roku 2017 s názvem "The Soul of America: The Battle for Our Better Angels." (68 %) • HBO