Netflix a HBO na víkend: horory #Žiju a Krvavá královna, akční sci-fi Upgrade nebo seriál Freaks: Jedni z nás

Smrtící virus zasáhne město a osamělý muž se ocitne v pasti. Uvězněný ve svém bytě se snaží získat pomoc a najít cestu ven dřív, než se promění v krvelačné monstrum. Další z jihokorejských zombie hororů sice nedosahuje kvalit Vlaku do Pusanu, nabízí ale zajímavou variaci na film o přežití v omezeném prostoru.

V blízké budoucnosti je obyčejnému chlápkovi voperován čip, díky kterému začne znova chodit. Co vypadá jako zázrak, se stane noční můrou, když se ukáže, že čip chce ovládnout celé jeho tělo. Čekejte nadupané, atmosférické sci-fi s nápaditou akcí, které potvrzuje starou pravdu, že i za málo peněz lze pořídit opravdu hodně muziky.

Ostřílený agent FBI Kurt Weller je zatažen do složitého spiknutí poté, co je na Times Square nalezena tajemná nahá žena trpící ztrátou paměti, jejíž tělo je pokryto záhadným tetováním – včetně jeho jména, které má vytetované na zádech. Jedná se o pětiřadý mysteriózní thriller, kvůli kterému se Jaimie Alexander alias Lady Sif vytratila z Marvelovek. A vlastně udělala dobře. Rozhodně příjemná a konzistentní zábava.

Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického. Studio Pixar přichystalo zábavnou rodinnou fantasy, kterou cementuje, že špatné filmy v podstatě neumí.

Další zajímavé tipy

Freaks: Jedni z nás (Freaks – You're One of Us) - Neprůbojná kuchařka po setkání s tulákem zjistí, že má superschopnosti. A odhalí spiknutí, které přesahuje její představivost. (68 %) • Netflix

Prvotní strach (Primal Fear) - Prominentní chicagský právník Martin Vail si nedělá žádné iluze o své práci a bez výčitek v soudní síni manipuluje fakty i lidmi. Vše se však změní v momentě, kdy se rozhodne zastupovat ministranta obviněného z vraždy biskupa ve zdánlivě jednoduchém případu. (77 %) • HBO • Netflix

Experiment Belko (The Belko Experiment) - 80 Američanů je zavřeno svojí mateřskou společností Belko ve speciálním kancelářském komplexu. Společnost chce podniknout sociální experiment a může v něm vyhrát jen ten, kdo zabije nejvíce svých kolegů. (61 %) • HBO

La Línea: Policajti proti všem (La Línea: La sombra del narco) - Kousek od pobřeží Afriky leží španělské město La Línea, ve kterém se to hemží pašeráky drog. Policisté spolu se starostou ale chtějí situaci změnit. (74 %) • Netflix

Pokání (Atonement) - Příliš bujná fantazie třináctileté "budoucí spisovatelky" Briony odstartuje tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka Robbieho ze znásilnění nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, který původně mířil na lékařskou fakultu, končí ve vězení a ve válce. (78 %) • Netflix