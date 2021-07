Netflix a HBO na víkend: Jak se stát tyranem, firma Nebe, Dobrý doktor a závěrečný horor Ulice strachu

Komedie se odehrává v kanceláři firmy Heaven Inc. Bůh plánuje zničit Zemi a dva andělé musí svého šéfa přesvědčit, aby zachránil lidstvo. Vsadí se s ním, že dosáhnou toho největšího zázraku – pomůžou dvěma lidem se do sebe zamilovat. HBO uvádí již třetí řadu komediálního seriálu, který se natáčel v České republice.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Major Grom: Morový doktor (Major Grom: Plague Doctor) – Řádění maskovaného zabijáka vyvolá ve městě chaos. Zastavit ho může jedině ostřílený, ale dost svérázný detektiv a jeho nezkušený parťák. Major Grom je ruské akční béčko, které má styl a baví. (64 %) • Netflix

Tenkrát poprvé (Never Have I Ever) – Život původem indických teenagerů v Americe není zrovna jednoduchý. Chtěli by být populární, dělat šílené věci, prostě se bavit. Ale indická tradice tomu nepřeje. (78 %) • Netflix

Máma (Ma) – Sue Ann je samotářka, kterou místní pubescenti rádi využijí k tomu, aby jim koupila alkohol. Sue Ann ale nezůstane jen u něj a dovolí teenagerům pořádně zakalit v jejím domě. Má jen jedinou podmínku, nesmí se ze sklepa dostat do obytné části domu. Je otázkou času, kdy se tahle symbióza u zvláštní paní domácí zvrhne v něco ostřejšího. (60 %) • Netflix

Země mrtvých (Land of the Dead) – Pozůstatky lidské civilizace přežívají uvnitř opevněného města, zatímco živí mrtví se potulují pustinou. Uvnitř města ale také existují dva oddělené světy. Ti vyvolení obývají mrakodrap Fiddler's Green, v němž si užívají absolutního luxusu, ti méně šťastní pak živoří na ulicích. Konflikt, který se brzy rozhoří, ohrozí poslední baštu lidské civilizace. (63 %) • HBO • Netflix

Pláž (The Beach) – S příslibem dobrodružství přijíždí do Thajska mladý americký baťůžkář Richard. V hotelu se seznámí se skupinou lidí, které láká příběh o tajemném ostrově bez turistů a daleko od civilizace. Společně se na něj vydají, jejich zážitek však není tím, po čem celou dobu toužili. (66 %) • HBO