Netflix a HBO na víkend: Japonští pejsci, londýnští gayové. Lidé putují zničeným světem. Bombový útok během olympiády

Sedm let poté, co se ze Země stala zmrzlá pustina, cestují zbytky civilizace v obří, nekonečně putující vlakové soupravě. Avšak třídní rozdíly a společenská nespravedlnost brzy vedou k rozkolu a masakru. Jedná se o novou verzi stejnojmenného filmu z roku 2013, který byl natočen podle francouzského komiksu.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Hrdinové a zbabělci (Lions for Lambs) – Studenti Ernest a Arian vstoupí do armády a odjedou bojovat do Afghánistánu. Do osudů mladíků a dalších vojáků však začíná zasahovat ambiciózní senátor, když se rozhodne v televizním interview s dravou reportérkou prozradit zásadní informace o válečné strategii. (62 %) • HBO

Domestik (Domestique) – Český film ukazuje příběh vrcholového cyklisty, který se pomocí náročného cvičení a přísné životosprávy zotavuje ze zranění. To ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti. (63 %) • Netflix

Pod širým nebem (Out in the Open) – Kdesi ve španělském vnitrozemí roku 1946, krátce po občanské válce, která přinesla jen beznaděj, chudobu a vyhnanství, je chlapec na útěku. Musí překonat pustou, zdevastovanou krajinu, aby konečně unikl svým pronásledovatelům. (68 %) • HBO

Bonding – Univerzitní studentka si v New Yorku přivydělává jako domina. Svého nejlepšího kamaráda ze střední, který je gay, přesvědčí, aby jí dělal asistenta. (73 %) • Netflix