Netflix a HBO na víkend: Kokainoví kovbojové, thriller Zmizet beze stopy nebo vynikající Atlas Mraků od Wachowských

Dva kámoši z dětství, co měli školu pěkně na háku, se vypracují na nejmocnější drogové bosse v Miami. Kriminální sága podle skutečného příběhu, který trval desítky let. Jedná se o povinnost pro všechny fanoušky true crime žánru a samozřejmě i Zjizvené tváře.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Control Z - Na střední škole řádí hacker, který vyzrazuje tajemství studentů. Osamělá, ale všímavá Sofía se pokusí odhalit, kdo to má celé na svědomí. (70 %) • Netflix

Mnichov (Munich) - Během olympijských her v Mnichově v roce 1972 bylo zabito několik izraelských sportovců. Jako pomstu se rozhodne izraelská tajná služba Mossad tajně spáchat atentát na několik vysokých palestinských představitelů. (76 %) • Netflix

Robin Hood: Král zbojníků (Robin Hood: Prince of Thieves) - Robin z Locksley unikne z maurského zajetí v Jeruzalémě a vrací se do Anglie. V Nottinghamu se však dozvídá, že jeho otec byl zabit, protože se odmítl připojit k tažení šerifa z Nottinghamu proti králi Richardovi. Robin se tak postupně stává vůdcem bandy, která se denně rozrůstá o uprchlíky před šerifovou krutostí... (69 %) • Netflix

Obama: Dokonalejší Unie (Obama: In Pursuit of a More Perfect Union) - Třídílný dokumentární film sleduje cestu Baracka Obamy do úřadu 44. prezidenta na pozadí přetrvávajících rasových a sociálních problémů ve Spojených státech. • HBO

Music Box - Nový šestidílný dokumentární seriál HBO nahlíží do zákulisí hudebního průmyslu a představuje klíčové okamžiky či fáze života populárního umělce či kapely, kultovní album nebo fungování hudebního byznysu. • HBO